Зеленский провел Ставку 2.03.2023, 23:15

Владимир Зеленский

Обсуждали фронт и безопасность в Украине.

В четверг, 2 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Основными темами было обсуждение фронта и безопасности в Украине.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

По словам президента Украины, на Ставке он заслушал доклад представителей Главного управления разведки. Кроме этого, Зеленскому доложили о ситуации на основных направлениях фронта. Ключевое внимание было уделено ситуации в Бахмуте.

«Командующие прекрасно понимают, что их задача — делать все, чтобы подавлять огонь террористов. И постоянно работаем с партнерами над тем, чтобы дальнобойность наших возможностей росла», - заявил Зеленский.

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