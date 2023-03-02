Под Москвой жители одного из городов слышали громкий взрыв 1 2.03.2023, 23:24

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иллюстрационное фото

Видео.

Жители российского города Коломны вечером четверга, 2 марта, слышали звук, похожий на взрыв. Этот город расположен в 90 километрах от столицы России.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как пишут местные жители, звук, очень похожий на взрыв, был слышен около 21:30 по местному времени. На опубликованных в Telegram видео можно слышать одиночный звук, похожий на взрыв. Местные жители заявили, что его слышно во всех районах городах и от него в домах дрожали окна.

При этом некоторые люди заявляют, что незадолго до взрыва был слышен свист.

Что именно случилось и откуда был слышен звук — пока неизвестно. Однако как заявили власти города — на место происшествия уже отправились спасатели и представители полиции.

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