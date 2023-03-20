Андрей Пионтковский: Путин надеется на «почетную ничью» в Украине 20.03.2023, 4:59

Об этом он просит Запад.

Западные разведки предупреждали о масштабном наступлении оккупантов в Украине этой зимой, но у россиян не хватает ресурсов, чтобы добиться значительных результатов, считает проживающий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору интернет-издания «ГОРДОН» Алесе Бацман.

«Все же ожидали зимнего наступления России. Американская разведка в начале февраля очень настойчиво предупреждала, что будет наступление. И не просто традиционное – трупы «мобиков» будут бросать на украинские позиции – механизированные колонны танков. Ну, мы видели под Угледаром эти танки», – сказал Пионтковский.

Позднее, отметил он, разведки прогнозировали «какую-то психическую воздушную атаку»: массовое накопление авиации на украинских границах и ее применение в Украине. Этот прогноз не подтвердился, отмечали в США и в Украине.

«Не пошли они в эту психическую. Нет у них ресурса. И мы видим по всем дипломатическим активностям... Я вижу по всей деятельности всей российской пятой колонны: любыми способами уговорить на какое-то прекращение огня, на какие-то переговоры, чтобы [президент РФ Владимир] Путин мог что-то «продать». Путин, по существу, открыто говорит, открытым текстом – западным бывшим партнерам: «Дайте мне хоть какой-то кусочек украинской территории, чтобы я мог продать его своему пиплу если не как победу, то как почетную ничью. И тем самым удержаться у власти», – считает Пионтковский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».