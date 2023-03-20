Путинская «импровизация» Telegram-канал «СерпомПо»

20.03.2023, 5:55

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Типичные «потемкинские деревни».

Понятно, почему Путин (или его дублер) посетили Мариуполь в темное время суток. В светлое видно, что картинки с кремлевского видео – типичные «потемкинские деревни».

Хуснуллин, конечно, «пилит» на восстановлении не покладая, но пока может похвастаться лишь отдельными объектами. Зато сопровождает показы планов пропагандистскими рассказами, что все дома в городе разрушены исключительно ВСУ, которые и танками били, и трупы минировали…

А что московскому гостю было зайти не в новые дома, а в развалины, где и живет сейчас большинство из оставшихся в городе людей. И не в «случайную» новую квартиру, а залезть в подвал, похлебать супца, приготовленного на костерке.

Поездка не была спланирована, пуржит Песков. Плохо! Народ

опознал в собеседниках главковерха «мародеров», которые грабили разрушенные дома. В соцсетях уже вычислили всех, с кем он говорил. Теперь они жалуются, что им угрожают.

Вот к чему ведут путинские «импровизации». С 24.02.2022 и по сей день.

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