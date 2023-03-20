Кадыров приболел и может уйти Борис Тизенгаузен

20.03.2023, 8:34

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Ряд событий подтверждает эту версию.

Всем стало понятно, что Кадыров действительно не здоров. Он опух, последние свои видео записывал лежа, еле открывая глаза. То есть эти слухи ходили давно.

Во-вторых, чеченский оппозиционер опубликовал информацию о том, что Кадыров якобы выписал себе из ОАЭ врача-нефролога и у него проблемы с почками. Собственно, он таким образом лечится и не доверяет своему ближайшему окружению и врачам, которые находятся рядом с ним.

Еще один момент – странное фото 17-летнего сына Кадырова с Путиным. Сразу все начали обсуждать, в том числе и в России, не является ли это представлением преемника. И фотография с Путиным – это якобы одобрение «царя». То есть произошло много событий, которые косвенно подтверждали, что Кадыров не здоров и может уйти в ближайшее время со своего поста.

Напомню, что и ранее он говорил о такой возможности (помните это странное заявление осенью или летом прошлого года о том, что, он, возможно, уйдет?). Был и еще один момент, когда Кадыров просил для себя систему ПВО, и тогда российские эксперты задавались вопросом – кого боится Кадыров? Явно к нему туда ничего из Украины не долетает, неизвестные беспилотники тоже не замечены – так от кого тогда обороняться?! Естественно, напрашивается вывод о российских спецслужбах, которые задумали от него избавиться, потому что он им уже давно, как кость в горле. Наверняка многие помнят случай, когда ФСБшники приехали в Чечню брать преступника, по ним там открыли стрельбу, а после Кадыров заявил, что здесь, в Чечне, он «царь» и все будет только по его согласованию. То есть Кадыров достал спецслужбистов уже давно. Кроме того, вызывает беспокойство и частная армия Кадырова, которую он сколотил на деньги российских налогоплательщиков.

Вся эта цепочка событий, которые начались не вчера и даже не позавчера, дают повод рассуждать о том, что Кадыров, возможно, в ближайшее время либо по состоянию здоровья, либо по другим причинам может покинуть свой пост.

Борис Тизенгаузен, политтехнолог, специально для «Главреда»

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