Прогноз по валютам: доллар дорожает — и это еще не предел 20.03.2023, 9:01

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Какие курсы установятся в обменниках на этой неделе.

Буквально в последний торговый день доллар США достиг уровня в USD/BYN 2,8513. За неделю «бакс» вырос на +0,16%, к началу года рост составляет +4,20%, пишет myfin.by.

Евро за прошлую неделю также вырос в цене +1,23% и закрыл торги на уровне EUR/BYN 3,0516. К началу года рост составляет +4,96%.

Российский рубль снизил стоимость на белорусском валютном рынке за неделю на -0,21%, с начала года снижение составляет -0,96%. Курс закрытия прошлой недели RUB/BYN 3,7472 за 100 российских рублей.

Причины снижения курса российского рубля и роста доллара и евро на белорусском рынке все те же – рост курсов доллара и евро на российском валютном рынке. Там на прошлой неделе курс доллара вырос до USD/RUB 77,0600, евро в это же время вырос до EUR/RUB 82,08600.

Российский рубль проседает на фоне сохраняющихся внешних обстоятельств, к которым на прошлой неделе добавилось снижение мировых цен на нефть. Марка Brent, от которой рассчитываются цены на российские сорта, упала до 72,47 USD/br на фоне банковского кризиса и опасений сокращения мировой экономики.

Не исключено, что «черное золото» восстановится в цене и российский рубль может получить некоторую поддержку. Но пока эти факторы не реализовались, курсы доллара и евро на российском валютном рынке будут находиться на локальных максимумах.

Отсюда в белорусских банках доллар можно ожидать около USD/BYN 2,8500. Курс евро сохраняется выше EUR/BYN 3,0000, но после заседания ФРС в среду евро имеет шанс измениться в ту или иную сторону в зависимости от решения американского регулятора. Каким оно будет – узнаем через три дня.

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