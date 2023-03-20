Украинка сорвала постановочную встречу Путина в Мариуполе

Украинка сорвала постановочную встречу Путина в Мариуполе1
- 20.03.2023, 9:08
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Неудобная правда попала на видео.
Путин под покровом ночи совершил визит в разрушенный россиянами Мариуполь.
На видео разговора Путина с якобы жителями Мариуполя на 19-й секунде слышен крик женщины: «Это все неправда! Это напоказ!».
Российские пропагандисты из ТАСС, также снимавшие разговор Путина и якобы местных жителей, момент с криком вырезали.
На российское телевидение эти кадры тоже не попали.
Ранее сайт Charter97.org писал, что Путин в Мариуполе встретился с семьей мародеров.