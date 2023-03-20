Командир Интернационального легиона ВСУ: Белорусы — смелые и отчаянные воины 1 20.03.2023, 9:42

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Два близких народа борются за восстановление исторической справедливости.

Командир Второго интернационального легиона Вооруженных сил Украины, полковник Руслан Мирошниченко в интервью программе «Неделя» на телеканале «Белсат» похвалил белорусских добровольцев, воюющих против российских агрессоров в составе ВСУ.

«Мы, украинцы, очень благодарны за участие белорусских добровольцев в нашей борьбе. Белорусы зарекомендовали себя смелыми, отчаянными и надежными солдатами. Даже не солдатами, а воинами. Ведь солдат – жолнер – это за деньги, а воин – за идею. Это свидетельствует о том, что у белорусского народа есть лучшие дети, лучшие представители – рыцари света», – заявил Руслан Мирошниченко.

По его словам, даже если бы был только один белорусский доброволец – «это уже большая ценность, ведь каждый иностранный доброволец – большое достояние».

«Это символизирует, что два родных народа борются за восстановление исторической справедливости», – заявил командир легиона.

Мирошниченко напомнил, что «наши народы борются против Российской империи много веков». И посоветовал белорусам прежде всего вспомнить, кем они есть, свой язык и культуру.

«Для украинцев это последний этап освободительной борьбы, для белорусов – тоже шанс принять участие в нашей борьбе, получить определенный опыт, а потом – кто знает – может, флаг свободной Беларуси над Минском появится», – подчеркнул полковник.

Интернациональный легион был создан 27 февраля 2022 года. Как заявлялось, в составе его находятся около 20 тысяч иностранных военных по крайней мере из 27 стран.

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