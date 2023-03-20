Искусственный интеллект рассказал, чего боится Лукашенко 20.03.2023, 9:59

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фото: getty images

Есть сценарий, которого белорусский диктатор хотел бы избежать.

Что будет если Польша перекроет железную дорогу для грузов из Беларуси? Такой вопрос задал искусственному интеллекту политолог Дмитрий Болкунец. ИИ считает, что Лукашенко боится такого развития событий:

— Если Польша перекроет железную дорогу для грузов из Беларуси, это может привести к серьезным экономическим последствиям для Беларуси. Польша является важным транзитным путем для транспортировки грузов из Беларуси в другие европейские страны, такие как Германия, Франция, Италия и другие. Перекрытие железной дороги может привести к затруднениям в доставке товаров и увеличению времени на доставку, что может негативно повлиять на деловую активность и экономику страны.

Перекрытие железной дороги Польшей для грузов из Беларуси может привести к серьезным проблемам в экономической сфере, как для Беларуси, так и для других стран, которые используют Польшу в качестве транзитного пути для транспортировки товаров.

Транзит через Беларусь является важным источником дохода для белорусского бюджета, и грузовой транспорт в настоящее время составляет значительную долю ВВП Беларуси.

Помимо этого, перекрытие транзитов грузов может вызвать ухудшение отношений между Беларусью и другими странами, которые зависят от транспортных маршрутов через Беларусь. Это может привести к потере деловых связей, доверия и престижа Беларуси как надежного транзитного пути.

Кроме того, перекрытие транзитов грузов может привести к потере рабочих мест в Беларуси, так как грузовые транспортные компании и связанные с ними отрасли будут испытывать серьезные трудности из-за сокращения объемов перевозок.

Если железнодорожное движение всех грузовых поездов в Беларуси остановится на сутки, это может привести к серьезным экономическим последствиям для страны.

В настоящее время Беларусь играет важную роль в транзите грузов между Европой и Азией, особенно с Китаем.

Кроме того, остановка железнодорожного движения может негативно сказаться на внутренней экономике страны, так как многие предприятия и заводы в Беларуси используют железнодорожный транспорт для доставки сырья и готовой продукции.

Таким образом, перекрытие транзитов грузов в Европу может серьезно повредить экономике Беларуси и вызвать множество негативных последствий, поэтому Александр Лукашенко боится такого развития событий.

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