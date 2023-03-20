Мэром Вильнюса избран консерватор Валдас Бенкунскас 1 20.03.2023, 10:12

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фото: Lukas Balandis / BNS nuotr.

На выборах мэра Вильнюсского района — сенсация.

Мэром Вильнюсского района сенсационно избран 32-летний Роберт Духневич, выдвинутый Социал-демократической партией Литвы. За него было подано 50,2% голосов, сообщает lrt.lt .

Мэром Вильнюса избран консерватор Валдас Бенкунскас.

Его соперник Артурас Зуокас, кандидат от партии «Свобода и справедливость», признал поражение во втором туре.

По данным Главной избирательной комиссии, Бенкускас набрал 52,73% голосов избирателей, а бывший мэр столицы Зуокас - 47,27%.

Бенкунскас, прибывший в штаб в воскресенье вечером, сказал, что будет стремиться к тому, чтобы Вильнюс стал исключительным городом в Европе.

«Мы сделаем так, чтобы в ближайшие четыре года Вильнюс стал уникальным не только в контексте Литвы, но и в Европе», - заявил Бенкунскас журналистам в штабе в воскресенье вечером.

Зуокас признал свое поражение на выборах. Политик уже был мэром Вильнюса. Он руководил столицей в 2000-2007 и 2011-2015 годах.

По итогам муниципальных выборов, завершившихся в воскресенье, больше всего постов мэров получила Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), на втором месте - различные политические комитеты, на третьем - Движение либералов, а Союз отечества - Литовские христианские демократы показал наполовину худшие результаты.

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