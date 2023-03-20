Любопытное отличие 5 Telegram-канал «СерпомПо»

20.03.2023, 10:16

5,170

фото: ap

Что разнит статьи Си и Путина.

Статьи Си и Путина, похоже, действительно писались по одному плану. Много патоки про дружбу, которая все крепчает, уверений в безупречном следовании ООНовским принципам и мантр о многополярном мире. При этом Путин упирает на то, что во всех мировых бедах, в т.ч. в «украинском кризисе» виноваты Запад и НАТО, а Си пытается пиарить китайский мирный план по Украине и себя как миротворца.

Все это не ново и не интересно. Любопытно единственное серьезное отличие между статьями.

Си пишет: «Прежде чем решать глобальные проблемы, надо уладить собственные дела. Компартия Китая, сплачивая и ведя за собой китайский народ, всесторонне стремится к великому возрождению китайской нации путем китайской модернизации, которая отличается охватом огромной численности населения, достижением всеобщей зажиточности, согласованным развитием материальной и духовной культуры, гармоничным сосуществованием человека и природы, следованием по пути мирного развития».

Путин не пишет о народе России и ее развитии ни слова.

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».