Война может закончиться для Украины неожиданно 7 Герман Обухов

20.03.2023, 10:23

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Ее начало ожидали в Вашингтоне и Лондоне, но не в Киеве.

На днях Вова Путин проговорился: «За Уралом у нас живет 12 миллионов». Хотя по статистике должно быть 27. Экстраполируя на всю Россию, мы получаем цифру 65-70 миллионов, проживающих на этой огромной и мало кому нужной территории. Всего лишь в два раза больше, чем в Украине. Возникает вопрос: Откуда они будут брать людские ресурсы для войны с Украиной?

О технических ресурсах вообще речи не идет, поскольку возможности стран НАТО, которые ни при каких условиях не откажутся поддерживать Украину, несопоставимы с Россией. В конце туннеля вместо света Кремль может увидеть только черную дыру. Все остальное цепляется, как бусинки на ниточке. Даже если вся промышленность России каким-то чудом перестроится полностью за один год на войну, волшебников там не найти, которые будут вытаскивать всем курицу на обед из пустой шляпы. Цирк уехал, клоуны остались.

Ордером Международного уголовного суда в Гааге на арест президента России за военные преступления уже никого не удивить. Это лишь закрепляет «не выездной» статус Вовы Путина и его положение изгоя. Вслед за этим Конгресс Соединенных Штатов России может признать Россию террористическим государством. Дальше – хуже. Не исключено, что ряд стран Европы захотят признать Россию государством с фашистским устройством. Чем же отличается терроризм от фашизма на уровне государства? Тем, что за терроризм отвечает власть страны, а за фашизм весь народ или его большинство. Процесс такого признания странами Запада на государственном уровне очень медленный и занял почти десять лет. Захват Россией Крыма и создание квази - республик ЛНР и ДНР ничему никого не научили ни в Европе, ни в Америке, ни даже в Украине, пока не началась полномасштабная война с большим количеством жертв среди мирного украинского населения.

Война может закончиться для Украины также неожиданно, как и началась. Ее начало ожидали в Вашингтоне и Лондоне, но не в Киеве. Путину надо переизбраться на следующий срок, чтобы «постараться» умереть в статусе «приговоренного» президента, а не в статусе военного преступника в тюрьме. Это значит по всей логике вещей одно, - Кремль приложит все усилия, чтобы потушить очаг пожара на пороге своего дома уже осенью этого года. Военным путем достичь этой цели не получится, им придется искать другие тропинки и уловки. Есть хорошая русская поговорка: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Кремль решил год назад все наоборот: один раз отмерил и семь раз отрезал. Теперь никуда не деться и Путину следовало «чесать» свою репу раньше, нынче она совсем завяла.

Герман Обухов, «Обозреватель»

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