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По всей Украине объявлена воздушная тревога: в Беларуси взлетел МиГ-31

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  • 20.03.2023, 10:34
  • 2,544
По всей Украине объявлена воздушная тревога: в Беларуси взлетел МиГ-31
иллюстративное фото

Российский самолет может нести ракеты «Кинжал».

Утром в понедельник, 20 марта, по всей Украине объявлена воздушная тревога. Это связано с активностью вражеской авиации в Беларуси.

В 08:58 с аэродрома Барановичи взлетел истребитель сопровождения, в 09:00 с аэродрома Мачулищи — МиГ-31К ВКС РФ.

МиГ-31 является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты «Кинжал», которую не может сбить украинская ПВО.

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