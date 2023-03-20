По всей Украине объявлена воздушная тревога: в Беларуси взлетел МиГ-31

По всей Украине объявлена воздушная тревога: в Беларуси взлетел МиГ-316
- 20.03.2023, 10:34
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Российский самолет может нести ракеты «Кинжал».
Утром в понедельник, 20 марта, по всей Украине объявлена воздушная тревога. Это связано с активностью вражеской авиации в Беларуси.
В 08:58 с аэродрома Барановичи взлетел истребитель сопровождения, в 09:00 с аэродрома Мачулищи — МиГ-31К ВКС РФ.
МиГ-31 является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты «Кинжал», которую не может сбить украинская ПВО.