Мафия 3 Виктор Небоженко

20.03.2023, 11:28

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Виктор Небоженко

Сложилась уникальная по наглости международная ситуация.

Россия хочет оккупировать Украину, Китай хочет оккупировать Тайвань и не скрывает своих планов. Две большие страны – Россия и Китай – это союз реального и потенциального агрессора мирового масштаба, угрожающий всему миру.

Китай и Россия открыто претендуют на создание двухполярного мира и замену лидерства Запада на монополию китайского Востока, опираясь на гитлеровский тезис, что сила важнее международного права. Это новая нормальность, которую Россия и Китай пытаются навязать международному сообществу вместо сложившихся после Ялтинского соглашения правил международной жизни и их регуляторов типа ООН.

И вдруг лидеры этих двух стран Россия-агрессор, развязавший кровавую войну против европейской страны-Украины и Китай, не скрывающий своих планов, любой ценой, оккупировать Тайвань демонстративно предлагают себя в качестве миротворцев.

Иными словами, реальный и потенциальный преступник одновременно хочет быть и судьей. Так ведет себя только мафия, совершающая насилие и устанавливающая свои правила и законы в жизни общества.

В истории это уникальная по наглости международная ситуация, когда страны - агрессоры не скрывают своих захватнических панов и одновременно пытаются быть достойными миротворцами на своих условиях. Иными словами, тандем Китая-Россия хочет не только самовольно силой менять границы государств, но и устанавливать новые правила международной жизни, когда агрессор называет себя арбитром конфликта и миротворцем.

В истории это уникальная по наглости международная ситуация, когда страны - агрессоры не скрывают своих захватнических планов и одновременно пытаются быть достойными миротворцами на своих условиях. Иными словами, тандем Китая-Россия хочет не только самовольно силой менять границы государств, но и устанавливать новые правила международной жизни, когда агрессор называет себя арбитром конфликта и миротворцем.

А жертву агрессии обвинят в нежелании прекратить войну. Это больше похоже на мафиозный шантаж мирового сообщества, чем на честную попытку остановить российско-украинскую войну.

А жертву агрессии обвинят в нежелании прекратить войну. Это больше похоже на мафиозный шантаж мирового сообщества, чем на честную попытку остановить российско-украинскую войну.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

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