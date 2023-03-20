В российской Госдуме заявили о претензиях к Лукашенко 2 20.03.2023, 11:48

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От диктатора требуют полной лояльности.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил претензии к Лукашенко.

«У нас по определению с Беларусью наиболее близкие отношения. Надо отметить, что они связаны не только с общим взглядом на происходящее в Украине, здесь у нас могут быть расхождения на самом деле. Поскольку лично Лукашенко до сих пор ни разу не заявлял о признании, скажем, Крыма в составе Российской Федерации, уж не говоря о признании новых субъектов России», — заявил Затулин.

Он напомнил, что о признании этих регионов российскими заявил правитель Сирии Башар Асад, а Лукашенко — нет.

«При этом всем же понятно, что после выборов 2020 года Александр Григорьевич Лукашенко опирается только на поддержку России. Он вновь назван последним диктатором Европы. Правда, сейчас Путин — еще более одиозная для масс-медиа на Западе личность», — добавил российский депутат.

Отметим, что несмотря на то, что Лукашенко де-юре не признает Крым и оккупированные территории, де-факто с этими территориями идет плотная торговля.

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