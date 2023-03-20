Литва ограничит пропускную способность погранперехода на границе с Беларусью 20.03.2023, 11:49

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На два месяца.

В литовском пункте пропуска «Мядининкай» почти два месяца будут продолжаться работы по реконструкции. Они начнутся 4 апреля и продлятся до 31 мая, сообщает литовская таможня. С белорусской стороны находится пункт пропуска «Каменный лог».

Со стороны въезда в Литву будут перекладывать асфальт. Пункт пропуска продолжит работу, но его пропускная способность будет колебаться в зависимости от проведения работ.

Как ранее писал сайт Charter97.org, литовская таможня сообщила об изменениях в пункте пропуска «Райгардас»-«Привалка» на границе с Беларусью.

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