Литва ограничит пропускную способность погранперехода на границе с Беларусью
- 20.03.2023, 11:49
- 2,460
На два месяца.
В литовском пункте пропуска «Мядининкай» почти два месяца будут продолжаться работы по реконструкции. Они начнутся 4 апреля и продлятся до 31 мая, сообщает литовская таможня. С белорусской стороны находится пункт пропуска «Каменный лог».
Со стороны въезда в Литву будут перекладывать асфальт. Пункт пропуска продолжит работу, но его пропускная способность будет колебаться в зависимости от проведения работ.
Как ранее писал сайт Charter97.org, литовская таможня сообщила об изменениях в пункте пропуска «Райгардас»-«Привалка» на границе с Беларусью.