Кремль приказал чиновникам отказаться от iPhone 5 20.03.2023, 11:58

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Вместо этого рекомендуют пользоваться российской «Авророй».

Сотрудников внутриполитического блока администрации президента РФ Владимира Путина настойчиво рекомендовали поменять телефоны iPhone на смартфоны других марок с другой операционной системой. Сменить телефон нужно до конца марта, о чем чиновникам сообщили еще в начале месяца на семинаре в Подмосковье, пишет российская газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на нескольких чиновников, которые были на мероприятии.

По словам одного из собеседников издания, сначала среди участников семинара возникла дискуссия по поводу необходимости такой меры, но первый замглавы АП РФ Сергей Кириенко заявил, что iPhone нужно заменить до 1 апреля.

Чиновникам Кремля рекомендовали перейти на смартфоны с операционными системами Android, китайскими разработками на ее основе, или ОС «Аврора», разработанной дочерней компанией «Ростелекома». Причиной такого шага источники издания назвали безопасность – в Кремле считают, что техника Apple по сравнению с другими смартфонами в большей степени подвержена взлому и шпионажу, которые могут проводить «западные специалисты».

По данным источников издания, похожие рекомендации избавиться от iPhone получат и чиновники региональных внутриполитических блоков.

Издание указывает, что указание избавиться от iPhone получили именно те подразделения администрации Путина, которые должны курировать выборы 2024 года. ОВ то же время от кого именно исходит этот приказ – от самого Кириенко, ФСБ или военной контрразведки – из текста неясно.

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