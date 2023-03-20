Сотни «танкеров-призраков» в Финском заливе перевозят российскую нефть 11 20.03.2023, 12:18

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Они несут опасность для судоходства.

Неидентифицированные танкеры переправляют нефть через Финский залив в Балтийском море после того, как страны G7 установили предел цен в $60, а ЕС и Великобритания наложили запрет на морской импорт российской сырой нефти.

Об этом пишет Еuractiv.

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Появление сотен танкеров в плохом техническом состоянии в уже перегруженном Финском заливе увеличило риски для безопасности мореплавания и окружающей среды.

В случае аварии и разлива нефти все последствия могут лечь на такие страны, как Финляндия и Эстония, поскольку власти не знают, застрахованы ли «танкеры-призраки» должным образом.

Аналогичное мнение высказал капитан-лейтенант Туомас Луукконен из береговой охраны Финского залива: «По нашим оценкам, на некоторых из этих судов работает команда, которая, возможно, ранее не плавала в этом районе. Это создает риск несчастного случая».

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