Сразу четыре выходных: как будут работать в апреле белорусы 1 20.03.2023, 12:32

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График переносов.

В следующем месяце нас ожидают длинные выходные - с 22 по 25 апреля, то есть с субботы по вторник, пишет Myfin.by.

Так, белорусы будут работать в следеющем месяце 19 дней при пятидневной рабочей неделе, а отдыхать 11 дней (будет 10 выходных и 1 праздничный день). При этом расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит в апреле 151 час, а при 35-часовой — 132. Это прописано в производственном календаре на 2023 год.

Те же, у кого «шестидневка», на работе в следующем месяце проведут 24 дня, а отдыхать будут шесть дней. Расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит в апреле 157 часов, а при 35-часовой — 138.

Следующие длинные выходные ожидаются в мае

В 2023 году белорусов еще ждет ряд праздничных дней.

В 2023 году нерабочими и праздничными днями еще будут:

25 апреля – Радуница, по православному календарю (выходные с 22 по 25 апреля – с субботы по вторник);

1 мая – Праздник труда (понедельник);

9 мая – День Победы (выходные с 6 по 9 мая, с субботы по вторник);

3 июля – День Независимости Беларуси (День Республики) (понедельник);

7 ноября – День Октябрьской революции (выходные с 4 по 7 ноября, с субботы по вторник);

25 декабря – Рождество Христово, по католическому обряду – воскресенье.

График переноса рабочих дней в 2023 (постановление Совета Министров №739 от 1 ноября 2022 года):

с 24 апреля (понедельник) рабочий день переносится на субботу, 29 апреля;

с 8 мая (понедельник) – переносится на субботу, 13 мая;

с 6 ноября (понедельник) – переносится на субботу, 11 ноября.

С учетом специфики работы организациям (компаниям) предоставлено право осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке с соблюдением законодательства Беларуси.

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