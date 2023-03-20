50% воды: в Минске продавали поддельное белорусское масло 2 20.03.2023, 13:02

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Как оказалось, этот продукт даже нельзя назвать «сливочным маслом».

Милиция выявила и задержала в Минске крупную партию контрафактной молочной продукции — в основном топленого и сливочного масла низкого качества. Его продавали с рук в оживленных местах столицы и области. Подробности рассказали в новостях на «Беларусь 1».

Оперативники по борьбе с экономической преступностью занялись маслом после того, как в госорганы стало поступать много жалоб на его качество. Две недели за «бизнесменами» вели наблюдение, так удалось обнаружить местонахождение их баз и складов.

Выяснилось, что распространители масла в 2−3 часа ночи выезжали к местам хранения товара, грузили его в микроавтобусы и затем в течение нескольких дней развозили вместе с людьми, выставляя несанкционированные торговые точки. Сама продукция хранилась без холодильников, в арендованном гараже и сломанной фуре в спальном районе Минска.

Получив санкцию на осмотр, милиция с помощью ОМОН взломала гараж. Там нашли топленое и сливочное масло, творог, а также рыбу — кильку, сельдь. Масса молочной продукции составляла около 200 кг. Ее собирались продать на территории Минска.

Масло особенно заинтересовало милицию, ведь на его упаковке местом производства был указан адрес в Молодечно. При этом адрес был написан на белорусском языке, хотя остальной текст на упаковке — на русском. Уже это должно было вызвать сомнения у покупателей. Кроме того, был указан телефон с кодом города «1773», хотя правильный код Молодечно — 176.

Оказалось, что молодечненский адрес настоящий и там действительно есть молочный завод, входящий в ОАО «Минский молочный завод № 1», но никакого отношения к продукции он не имеет, а топленое масло там и вовсе не делают. Сотрудникам завода уже не раз приходилось объяснять это тем, кто присылал им жалобы на контрафактный товар.

Сливочное масло проверили в заводской лаборатории и установили, что в нем всего 47% жира (хотя на упаковке указано 82,5%), а также 50% влаги вместо положенных максимум 16%. Также продукцию исследовали в Государственном институте метрологии и выявили, что из более чем двух десятков требований ГОСТа и СТБ масло соответствует лишь пяти. Более того, в продукте нашлись жиры растительного происхождения, то есть назвать это сливочным маслом нельзя.

Ранее сайт Charter97.org писал, что в Минске продают масло несуществующего белорусского предприятия.

На банке масла «Золотое качество», которое предлагали покупателям, написан производитель «ЧУП Бел-Мол».

Такого предприятия не существует, хотя на упаковке указан адрес Молодечненского молочного комбината: Беларусь, Минская обл., г. Молодечно, ул. Нагорная, 7.

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