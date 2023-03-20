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В Украине ликвидирован командир вертолетной эскадрильи россиян

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  • 20.03.2023, 13:18
  • 3,930
В Украине ликвидирован командир вертолетной эскадрильи россиян

Оккупант успел повоевать в Чечне и Сирии.

В Украине ликвидирован командир вертолетной эскадрильи российских захватчиков Юрий Владимирович Оричак, житель города Бердск Новосибирской области РФ.

Об этом на своей странице в социальной сети Твиттер сообщил блоггер из оккупированного Донецка Necro Mancer, который системно отслеживает некрологи в рашистских средствах массовой информации, ведомственных ресурсах и социальных сетях.

В частности, городской голова Бердска В. Захаров указал, что Оричак родился 27 декабря 1977 года в Пугачеве Саратовской области. В 1994 году его семья переехала в Бердск. Юрий окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков.

Убивал людей в Чечне, Сирии, а в Украине с самого начала широкомасштабного вторжения. Будут хранить его завтра, 21 марта.

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