В Украине ликвидирован командир вертолетной эскадрильи россиян 3 20.03.2023, 13:18

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Оккупант успел повоевать в Чечне и Сирии.

В Украине ликвидирован командир вертолетной эскадрильи российских захватчиков Юрий Владимирович Оричак, житель города Бердск Новосибирской области РФ.

Об этом на своей странице в социальной сети Твиттер сообщил блоггер из оккупированного Донецка Necro Mancer, который системно отслеживает некрологи в рашистских средствах массовой информации, ведомственных ресурсах и социальных сетях.

В частности, городской голова Бердска В. Захаров указал, что Оричак родился 27 декабря 1977 года в Пугачеве Саратовской области. В 1994 году его семья переехала в Бердск. Юрий окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков.

Убивал людей в Чечне, Сирии, а в Украине с самого начала широкомасштабного вторжения. Будут хранить его завтра, 21 марта.

Уроженец саратовского Пугачева, "миротворитель" в Чечне и Сирии, командир вертолетной эскадрильи подполковник Юрий Владимирович Оричак 1977 г.р. из Бердска Новосибирской обл. загадочным образом демилитаризовался где-то в СВОВУ https://t.co/CFImJYKiG8 #вксрф #потерьнет #груз200 pic.twitter.com/qxZbgBvV3f — Necro Mancer (@666_mancer) March 20, 2023

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