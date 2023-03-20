Бойцы ВСУ с помощью военной хитрости затрофеили российский танк 20.03.2023, 13:51

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фото: getty images

Бронетехника врага была захвачена без единого выстрела.

Бойцы ВСУ под Бахмутом захватили российский танк без единого выстрела. Теперь находящийся в распоряжении ВСУ.

Историю от своих украинских источников получил и опубликовал капитан армии США, который ведет аккаунт в социальной сети Twitter под ником Havoc Six.

Some enterprising Ukrainian troops allegedly pulled off a pretty great trick straight out of the Art of War. pic.twitter.com/CpfnSLXmcZ — Havoc Six (@Havoc_Six) March 19, 2023

Согласно полученной информации, украинские военные выдвинулись на передовые позиции, захватив с собой использованный ПТРК «Джавелин».

Установив визуальный контакт с россиянами, украинские военные «засветили» ПТРК и имитировали подготовку к пуску ракеты, после чего россияне покинули танк и бросились бежать, опасаясь погибнуть в подбитой машине. Зафиксировав бегство россиян, украинские военные оперативно взяли под контроль танк и вывели его на украинские позиции.

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