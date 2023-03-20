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Бойцы ВСУ с помощью военной хитрости затрофеили российский танк

  • 20.03.2023, 13:51
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Бойцы ВСУ с помощью военной хитрости затрофеили российский танк
фото: getty images

Бронетехника врага была захвачена без единого выстрела.

Бойцы ВСУ под Бахмутом захватили российский танк без единого выстрела. Теперь находящийся в распоряжении ВСУ.

Историю от своих украинских источников получил и опубликовал капитан армии США, который ведет аккаунт в социальной сети Twitter под ником Havoc Six.

Согласно полученной информации, украинские военные выдвинулись на передовые позиции, захватив с собой использованный ПТРК «Джавелин».

Установив визуальный контакт с россиянами, украинские военные «засветили» ПТРК и имитировали подготовку к пуску ракеты, после чего россияне покинули танк и бросились бежать, опасаясь погибнуть в подбитой машине. Зафиксировав бегство россиян, украинские военные оперативно взяли под контроль танк и вывели его на украинские позиции.

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