Сеть популярных магазинов озадачила белорусов «акцией» 20.03.2023, 13:57

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Иллюстративное фото

Акционный товар продают дороже обычного.

Читатель onliner.by Артем заметил в магазине акцию, которая показалась ему не очень логичной: акционный товар был дороже обычного. Разве не должно быть наоборот? Спросили у магазина.

Вот что подсчитал читатель: если покупать два соуса по отдельности за 2,71 и 2,82 рубля, то они обойдутся в 5,53 рубля.

Но если взять набор из двух соусов, на ценнике которого написано «акционный» и который упакован лентой с надписью «акция», то получится, что надо отдать 6,14 рубля.

Журналисты обратились за комментарием к сети ProStore, где читатель зафиксировал такие цены 12 марта, и получили подробный ответ. Чтобы не запутаться в дальнейших пояснениях:

товар 1 — это соус сметанный с грибами Astoria 233 г дой-пак;

товар 2 — соус сырный Astoria 233 г дой-пак;

товар 3 — набор акционных соусов «Соус сметанный с грибами Astoria 233 г дой-пак + соус сырный Astoria 233 г дой-пак».

В сети ProStore объяснили, что цены были сформированы с учетом норм постановления Совета Министров №713 «О системе регулирования цен», а также проведения акции на товар 1 и товар 2 одновременно с отсутствием акции на товар 3.

— Товары 1—3 являются предметом регулирования постановления, максимальная торговая надбавка на указанные товары может составлять не более 30%.

Вместе с тем согласно части 3 пункта 16 постановления: в дальнейшем субъекты торговли, осуществляющие розничную торговлю, вправе проводить дооценку остатков потребительских товаров до уровня отпускных цен на вновь поступившие такие же товары. При этом розничные цены формируются ими путем применения предельной максимальной торговой (с учетом оптовой) надбавки к дооцененным отпускным ценам.

Иными словами, новая розничная цена на товар возникает в момент его прихода к субъекту розничной торговли от поставщика такого товара (как в сторону увеличения, так и уменьшения), при этом основной обязанностью субъектов розничной торговли является соблюдение требования постановления.

То есть субъекты розничной торговли обязаны производить уменьшение цены вслед за ценами, которые были снижены поставщиками таких товаров, поскольку в противном случае субъект розничной торговли превысит размер установленной предельной торговой надбавки.

В данном случае соусы, которые продаются раздельно, поступили от поставщика по сниженной цене, в это время новых поступлений наборов не было, поэтому цена на них оставалось прежней. Отсюда и ситуация, когда два продукта по отдельности можно было купить дешевле, чем набор.

— Цена на товар 3 была сформирована согласно нормам постановления, т. е. к цене поставщика была применена торговая надбавка в пределах норм, установленных постановлением.

В последующем совместно с поставщиком товаров 1—2 была согласована акция на такие товары со снижением цены на них. Товары 1—2 поступили 09.03.2023 по сниженной цене от поставщика, как итог 09.03.2023 были сформированы розничные цены на товары 1—2, которые и представлены на фото.

В то же время, поскольку в период с 09.03.2023 по 12.03.2023 новых поступлений товара 3 не было, цена на него осталась прежней.

В силу названных обстоятельств мы были обязаны снизить цены на товары 1—2, и в то же время в силу отсутствия новых приходов товара 3 цена на товар 3 осталась доакционной.

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