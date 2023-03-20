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Белорусский хоккеист Шарангович «приложился» к победе «Нью-Джерси» над «Тампой»

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  • 20.03.2023, 14:19
Белорусский хоккеист Шарангович «приложился» к победе «Нью-Джерси» над «Тампой»

Белорус поучаствовал в четвертом взятии ворот соперника.

Белорусский центрфорвард Егор Шарангович помог своему клубу «Нью-Джерси» взять верх над «Тампой» в поединке регулярного сезона НХЛ-2022/23 — 5:2. Он поучаствовал в четвертом взятии ворот соперника, отдав голевую передачу, пишет «Прессбол».

Шарангович выходил на лед в четвертом звене. У него 13,46 игрового времени, 2 нанесенных броска и 1 заблокированный, 1 перехват, а также показатель полезности «+12.

Тампа — Нью-Джерси — 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

Шайбы: 1:0 — Кучеров (Стэмкос, 3.26). 2:0 — Киллорн (Чернак, Сирелли, 26.30). 2:1 — Братт (Хишер, Северсон, 26.39). 2:2 — Братт (Зигенталер, Хэмилтон, 29.22). 2:3 — Хишер (Хэмилтон, 32.02). 2:4 — Фут (Шарангович, Баль, 49.51). 2:5 — Братт (Майер, 59.48-п.в.).

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