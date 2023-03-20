Восток — дело тонкое 10 Telegram-канал «Малюта Скуратов»

20.03.2023, 14:25

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Кремль умудрился испортить переговоры с Китаем еще до того, как Си сошел с трапа самолета.

Ну какой вице-премьер Чернышенко в качестве встречающего?! Император Си даже не знает этого высокого лысого мальчика, чьи леденцы то Олимпиада, то «Газпром-медиа». Посмотрите, сойдя с трапа, Си Цзиньпин, в первую очередь даже и обратился совсем не к Чернышенко.

Какие такие неотложные дела нашлись как минимум у Мишустина, чтобы не стоять сегодня с хлебом-солью во Внуково? Гостеприимные билборды вдоль внуковской трассы - плохая замена искреннему, вассальному, иерархически выверенному земному поклону. Все по уши в насквозь советском, а так и не выучили: Восток – дело тонкое

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