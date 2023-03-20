Риэлторы нашли в Минске необычную квартиру с террасой, джакузи и двумя кухнями 1 20.03.2023, 15:27

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Аренда обойдется в $1 750 за месяц.

Около Севастопольского парка в Минске сдается квартира с огромной террасой на крыше. Площадь террасы больше площади этой четырехкомнатной квартиры. Здесь организовали вторую кухню, просторную гостиную и открытую зону, совсем как в частном доме. Эту квартиру заметил телеграм-канал «Будни риэлтора».

Начнем с главного — с той самой террасы. Выйти на нее можно из гостиной и спальни. Терраса разделена на две зоны: крытую, в которой организована летняя гостиная и кухня, и под открытым небом, с креслами для отдыха, клумбами с цветами и кустарниками и газовым грилем. Терраса не отапливается. Крытая часть с кухней-гостиной занимает 40 квадратных метров, это площадь целой не самой маленькой квартиры. Здесь есть обеденная зона, большой диван, телевизор и приставка.

Хоть и кажется, что это частный дом где-то за городом, высотки на фоне выдают Минск. Квартира находится на последнем 14 этаже дома по адресу Лукьяновича, 2 В. Вот так он выглядит, терраса находится на крыше, на фотографии слева.

Дом рядом с Логойским трактом, совсем недалеко от Севастопольского парка.

Квартиру в объявлении называют четырехкомнатной — здесь две спальни, гостиная, объединенная с кухней и рабочий кабинет. Общая площадь — 90,2 «квадрата». Площадь террасы, кстати, больше площади всей квартиры — 94 квадратных метра. Из техники в кухне-гостиной есть посудомоечная машина, кофемашина, микроволновка, электрочайник, робот-пылесос. Кроме этого, для арендатора есть посуда и приборы.

Ремонт в обеих спальнях и кабинете выполнен в бежевых тонах.

В квартире два санузла: один с джакузи и аэромассажем, второй с душевой кабиной. Есть бойлер, фильтр очистки воды, смягчитель холодной воды, стиральная и сушильная машины.

Кроме террасы, есть два балкона. Еще из техники в квартире есть кондиционер, увлажнитель воздуха, робот-пылесос.

В подземном паркинге есть два места. Установлено видеонаблюдение.

Стоимость аренды — 1 750 долларов в месяц. Сдается с 3 апреля на длительный срок.

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