В России завели дело против судей и прокурора Международного уголовного суда 10 20.03.2023, 15:35

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Ахмад Хан

В Кремле обиделись на ордер на арест российского диктатора.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главного прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС) в Гааге из-за ордеров на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По мнению СКР, преследование Путина носит заведомо незаконный характер, так как «оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется», пишет The Moscow Times.

«Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана (Karim Ahmad Khan), судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ (Tomoko Akane), Розарио Сальваторе Айталы (Rosario Salvatore Aitala) и Серхио Херардо Угальде Годинеса (Sergio Gerardo Ugalde Godinez)», — говорится в сообщении СК РФ.

Российские следователи обвинили судей из Гааги в нарушении ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ (заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений).

Против прокурора МУС Карима Хана возбуждено дело по ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ — «привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений».

Ранее главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что выданный в Гааге ордер на арест Путина является пожизненным. Ордер отзовут только когда Путин предстанет перед судом и судьи закроют дело, добавил он.

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