На госТВ рассказали новые детали о шпионском скандале с белорусами в Польше 20.03.2023, 15:46

Одного из фигурантов дела обвиняют в работе на КГБ.

В одном из сюжетов госТВ рассказали новые детали о шпионском скандале с белорусами в Польше. В эфире пропагандистского телеканала показали документ из польского суда. Этот документ, который показали по БТ, поступил в посольство Беларуси в Варшаве из районного суда Люблин-Запад, обращает внимание «Наша Нiва».

В документе можно рассмотреть текст обвинения Николая Москаленко.

Там утверждается, что он с 2018 года в городе Бяла-Подляска и других городах Люблинского воеводства принимал участие в военно-разведывательной деятельности КГБ Беларуси против Польши. Москаленко, согласно документу, наблюдал за аэродромом в Бяла-Подляске и собирал информацию о том, что там происходит. А также собирал информацию про объекты Агентства внутренней безопасности.

Москаленко взяли под стражу с 1 марта по 28 мая. Он сейчас сидит в Люблине.

О двух других задержанных рассказывает ведущая, сами документы рассмотреть невозможно.

Владислава Посмитюху арестовали на 3 месяца, Марию Медведеву — на 1 месяц.

Владислава, как говорит ведущая, обвиняют в участии с 5 января по 6 марта в организованной преступной группе под руководством неустановленного лица по имени Андрей, которое должно было собирать информацию об объектах критической инфраструктуры.

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