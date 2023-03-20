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На границе с Гомельской областью появились российские укрепления

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  • 20.03.2023, 16:05
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На границе с Гомельской областью появились российские укрепления

Оборонительный рубеж проходит на расстоянии 5-15 километров от Украины.

На границе с Гомельской областью появились российские укрепления, сообщает «Флагшток».

Речь идет о линии укреплений, созданной по инициативе российского военного командования между расположением российских и украинских войск.

По данным анализа космических снимков сервиса Sentinel Hub, в Климовском районе Брянской области оборонительный рубеж проходит на расстоянии 5-15 километров от Украины и не включает многие сельские поселения.

Линия обороны обрывается на российско-белорусской границе недалеко от деревни Завидовка.

Примечательно, что на территории Беларуси подобных сооружений не зафиксировано.

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