На границе с Гомельской областью появились российские укрепления3
- 20.03.2023, 16:05
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Оборонительный рубеж проходит на расстоянии 5-15 километров от Украины.
На границе с Гомельской областью появились российские укрепления, сообщает «Флагшток».
Речь идет о линии укреплений, созданной по инициативе российского военного командования между расположением российских и украинских войск.
По данным анализа космических снимков сервиса Sentinel Hub, в Климовском районе Брянской области оборонительный рубеж проходит на расстоянии 5-15 километров от Украины и не включает многие сельские поселения.
Линия обороны обрывается на российско-белорусской границе недалеко от деревни Завидовка.
Примечательно, что на территории Беларуси подобных сооружений не зафиксировано.