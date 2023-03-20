Праздничное блюдо от Пригожина
- Леонид Невзлин
- 20.03.2023, 16:01
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Как глава ЧВК «Вагнера» подставил Путина перед визитом Си.
Пригожин приготовил отличное праздничное блюдо к сегодняшнему приему Путиным Си Цзиньпина. «Вагнеровцы» напали на золотой рудник Чимболо на юге Центральноафриканской республики и убили девять китайских работников шахты. Рудник находится в управлении китайской Gold Cost Group, как минимум еще двое сотрудников ранены.
Си тут же потребовал строжайшим образом наказать виновных, вылечить раненых и вообще обеспечить в ЦАР безопасность китайских граждан. Что же, уже сегодня у него будет возможность спросить с Путина за убийство китайских граждан. Хорошее начало, лучше не придумаешь.
Леонид Невзлин, Telegram