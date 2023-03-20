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Праздничное блюдо от Пригожина

  • Леонид Невзлин
  • 20.03.2023, 16:01
  • 7,554
Праздничное блюдо от Пригожина
Леонид Невзлин

Как глава ЧВК «Вагнера» подставил Путина перед визитом Си.

Пригожин приготовил отличное праздничное блюдо к сегодняшнему приему Путиным Си Цзиньпина. «Вагнеровцы» напали на золотой рудник Чимболо на юге Центральноафриканской республики и убили девять китайских работников шахты. Рудник находится в управлении китайской Gold Cost Group, как минимум еще двое сотрудников ранены.

Си тут же потребовал строжайшим образом наказать виновных, вылечить раненых и вообще обеспечить в ЦАР безопасность китайских граждан. Что же, уже сегодня у него будет возможность спросить с Путина за убийство китайских граждан. Хорошее начало, лучше не придумаешь.

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