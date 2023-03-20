Симоньян внезапно признала, что Запорожье и Херсон это Украина 15 20.03.2023, 16:11

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Пропагандистка захотела «честных референдумов».

Кремлевская пропагандистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян захотела «честных референдумов» на оккупированных Россией территориях Украины

Об этом она рассказала на ток-шоу на пропагандистском телеканале ТВЦ, передает «ДС».

Так, Симоньян предложила «компромисс» с Украиной. Но, говорит пропагандистка, на этот «компромисс» бы «не согласились».

«Например: проводится «референдум», замораживаются боевые действия, останавливаются в той точке, в которой они есть сейчас обеими сторонами. И проводятся честнейший, чистейший референдум в регионах Украины с одним вопросом: «При условии окончания боевых действий вы хотите оставаться в составе Украины или в составе России?», — сказала она.

Симоньян добавила, что по итогам «референдума» те, кто хочет в РФ — «переходят в состав России».

Она уточнила, что такой «референдум» должен быть проведен «по всей территории Украины».

«Во Львове скажут «Не хотим». Пожалуйста, оставайтесь там — нам и не надо никакого Львова. А что скажут в Запорожье и в Херсоне — мы послушаем», — высказалась главред RT.

В Сети же обратили внимание, что Симоньян своими заявлениями фактически нивелировала «референдумы» об аннексии Россией Запорожской и Херсонской областей:

«Маргарита Симоньян внезапно признала, что так называемый «референдум» по присоединению к России Херсонской и Запорожской областей был фейковым, и эти регионы являются территорией Украины».

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