Эксперты рассказали, как увеличить мощность двигателя автомобиля 1 20.03.2023, 17:07

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Есть четыре способа.

Каждый водитель рано и поздно приходит к выводу, что его автомобиль недостаточно мощный и хотелось бы увеличить его производительность. Однако, необходимо понимать, что бездумное вмешательство в конструкцию автомобиля может отрицательно отразиться на его работе и стать причиной весьма серьезных поломок. Поэтому тюнинг двигателя лучше всего доверить профессионалам, которые при апгрейде силового агрегата внесут необходимые изменения в работу других узлов, которые непосредственно связаны с приготовлением горючей смеси и отводом выхлопных газов, пишет «Автотема».

Не секрет, что один и тот же двигатель при разных настройках может генерировать разное количество лошадиных сил. Автопроизводителям не рентабельно создавать отдельные моторы для каждой своей модели, зато путем определенных настроек ЭБУ они легко изменяют мощность. А посему, практически у каждого двигателя есть достаточно большой потенциал для расширения его производительности. Главное, все улучшения делать с умом. Предлагаем несколько проверенных способов увеличения мощности двигателя.

Чип-тюнинг

Наиболее частый и простой способ увеличение мощности двигателя является его чип-тюнинг. Внесение изменений в прошивку ЭБУ позволяет увеличить отдачу силового агрегата от 5 до 20%. Согласитесь, звучит весьма заманчиво. Но следует понимать, что увеличение мощности сопряжено и с увеличением расхода топлива.

Некоторые умельцы устанавливают прошивки, которые снижают прожорливость автомобиля, но происходит это за счет снижения динамики машины.

Помимо позитивных сторон чип-тюнинга могут возникнуть и проблемы:

• перегрев двигателя в летнее время при усиленных нагрузках;

• повышенное содержание в выхлопных газах вредных веществ;

• появление детонации, что влечет за собой повышенный износ мотора.

Увеличение рабочего объема

Хорошо всем известный способ, предполагающий увеличение объема камеры сгорания. Для этого увеличивается диаметр цилиндров, а также устанавливается коленчатый вал с увеличенным ходом. Столь радикальные изменения обеспечат максимально возможный крутящий момент.

Также рекомендуется установить кованые поршни, которые намного долговечнее обычных и практически не расширяются при нагревании. Такие поршни способны выдерживать значительные нагрузки.

Увеличение степени сжатия

Процедура увеличения степени сжатия трудоемкая, ведь требуется фрезеровка нижней поверхности ГБЦ, чтобы камера сгорания стала меньшего объема.

Можно установить поршни с более выпуклой верхней частью, а также заменить распредвал на модифицированный, что позволит закрывать клапаны с опозданием.

После подобных манипуляций КПД мотора резко возрастает, а расход топлива снижается. Но водитель обязан заливать в бак топливо с высоким октановым числом, в ином случае неизбежна детонация двигателя со всеми вытекающими последствиями.

МД-тюнинг

Сравнительно новая технология увеличение мощности — это МД-тюнинг. Иными словами — это модификация дроссельного узла. Технология довольно простая и быстрая.

Достаточно нанести на дроссель выверенные фазки, которые будут создавать завихрение воздуха. Это позволяет более качественно смешивать топливо с воздухом, создавая оптимальную горючую смесь.

МД-тюнинг повышает производительность двигателя от 5 до 15%, а экономия топлива составляет 10-25%. Автомобиль становится более динамичным, исчезают провалы при резком нажатии на педаль акселератора.

Самое главное, данный апгрейд не изменяет конструкцию двигателя, зато имеет ощутимый эффект.

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