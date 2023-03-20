Проделки попадьи1
- Александр Невзоров
- 20.03.2023, 17:26
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У подельницы Путина есть свой «бизнес».
Вместе с Путиным по обвинению в краже детей идет и «уполномоченная по правам ребенка при президенте» Львова-Белова.
Вы наверняка поленились ознакомиться с подробностями ее бизнеса, а зря!
Она, как и ее предшественница, тоже многодетная попадья. И при этом весьма ушлая тетка, отлично маскирующая свою ушлость под слащавой личиной православной фанатички. Но в реальности, без слащавой личины, это существо – та еще хитропопица.
Она всегда виртуозно пользовалась своим положением. Основала «приют Вероники» и собирала там инвалидов-колясочников. Беспомощных и безответных. Все документы инвалидов, разумеется, оказывались в руках владелицы приюта.
После смерти очередного инвалида выяснялись пикантные подробности. В частности, из-за дважды пропущенного диализа умер колясочник Ильмир Валиев…
Тут-то и выяснилось, что на него оформлен кредит под миллион рублей, о котором не подозревал ни сам инвалид, ни его родичи.
Все остальные проделки попадьи – примерно в таком же ключе.
Александр Невзоров, t.me