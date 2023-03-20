«Выглядит все как инсценировка и какая-то провокация» 4 20.03.2023, 17:36

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Белорусы прокомментировали атаку на спецназ КГБ в Гродно.

19 марта в Гродно прогремели взрывы и выстрелы. Очевидцы сообщили, что их слышали на улицах Курчатова и Врублелевского.

Позднее пропаганда заявила, что в Гродно во время задержания «ликвидировали» иностранца.

Вечером того же дня к резиденции председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника приехала милиция. Возле служебного дома чиновника на улице Свердлова наблюдалось большое количество силовиков, приехала милиция, службы разминирования с собаками.

Пока официальные структуры никак не комментируют эти события, журналисты «Белсата» послушали, что об этом говорят обычные гродненцы.

Понедельник 20 марта, следующий день после событий, начался как обычно: люди с утра спешат на работу, на лавочках возле подъездов греются на весеннем солнце пожилые женщины.

«Я слышала что-то краем уха, в нашем районе повсюду стояли патрули милиции. У меня сильно поднялось давление. Ясно было только, что что-то происходит, но что? И кому верить? Постоянно по телевидению говорят одно, в интернете читаешь еще 10 версий. Сложно ориентироваться. Поэтому просто уже никому не веришь. А своим детям я в последнее время говорю – уезжайте, если имеете возможность. Страшные вещи происходят вокруг, а надо жить, а не выживать. Сейчас же и по улицам будет страшно ходить», – говорит женщина пенсионного возраста.

На предприятиях, в учебных заведениях, магазинах никто последних событий не обсуждает.

«А что тут обсуждать, на моей работе все тихо. Меня, видимо, уже ничем не удивить и не впечатлить. Я уже давно не вывожу этих всех новостей и стараюсь в них не углубляться, не разбираться. Как растение сейчас, просто живешь с мыслью чтобы сохраниться», – говорит гродненка 40 лет.

Люди, которые все же следят за новостями, угнетены и настроены депрессивно.

«Выглядит все как инсценировка и какая-то провокация. Не понимаю, что происходит, имею только предположения. Возможно, это вагнеровцы какие, у кого еще может быть здесь, в Беларуси, оружие, и откуда его могли привезти как не из России? Говорят, что ликвидировали какого-то «иностранца», и это тоже странно звучит. Почему не назвать, что за иностранец? Если бы был какой-то поляк или украинец, то раструбили бы уже по всем каналам. Все ищут скрытые ячейки, каждый день задержания, что еще зафантазируют? Единственное, что можно сказать точно – мы сейчас заложники, пешки в какой-то большой игре», – говорит гродненец 45 лет.

Тем временем СМИ сообщают, что 19 марта военные с автоматами стояли на всех выездах из Гродно и проверяли каждый автомобиль. 20 марта на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Козловичи» тщательно проверяют каждый автомобиль на выезд из страны, путешественников вызывают на беседу в кабинет, проверяют телефоны и вещи. Возможно, работает КГБ.

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