Украинский боец уничтожил два дрона россиян за пять минут
- 20.03.2023, 17:47
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Ему понадобился только автомат.
Боец Луганской терробороны сбил два российских дрона за 5 минут. Для того чтобы уничтожить два вражеских разведывательных БПЛА, ему понадобился только автомат.
Об этом сообщает Луганская ОВА в Telegram.
21-летний боец Луганской отдельной бригады территориальной обороны с позывным «Бусинка» рассказал, как он за 5 минут сбил с автомата два вражеских разведывательных дрона.
«Когда они летают низко, их сбить просто. Главное знать, как пристрелено ваше оружие», - уверен терроборонец.