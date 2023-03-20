Украинский боец уничтожил два дрона россиян за пять минут 20.03.2023, 17:47

2,064

Ему понадобился только автомат.

Боец Луганской терробороны сбил два российских дрона за 5 минут. Для того чтобы уничтожить два вражеских разведывательных БПЛА, ему понадобился только автомат.

Об этом сообщает Луганская ОВА в Telegram.

21-летний боец Луганской отдельной бригады территориальной обороны с позывным «Бусинка» рассказал, как он за 5 минут сбил с автомата два вражеских разведывательных дрона.

«Когда они летают низко, их сбить просто. Главное знать, как пристрелено ваше оружие», - уверен терроборонец.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».