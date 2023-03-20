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Украинский боец уничтожил два дрона россиян за пять минут

  • 20.03.2023, 17:47
  • 2,064
Украинский боец уничтожил два дрона россиян за пять минут

Ему понадобился только автомат.

Боец Луганской терробороны сбил два российских дрона за 5 минут. Для того чтобы уничтожить два вражеских разведывательных БПЛА, ему понадобился только автомат.

Об этом сообщает Луганская ОВА в Telegram.

21-летний боец Луганской отдельной бригады территориальной обороны с позывным «Бусинка» рассказал, как он за 5 минут сбил с автомата два вражеских разведывательных дрона.

«Когда они летают низко, их сбить просто. Главное знать, как пристрелено ваше оружие», - уверен терроборонец.

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