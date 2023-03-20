Евросоюз поставит Украине боеприпасов на два миллиарда евро 3 20.03.2023, 18:44

1,242

Министры иностранных дел и обороны ЕС согласовали план поставок.

Руководители Министерств иностранных дел ЕС утвердили план поставки Украине боеприпасов на 2 миллиарда евро, передает zn.ua со ссылкой на AFP.

На прошлой неделе Европейский Союз принял решение выделить дополнительные два миллиарда евро фонду, помогающему закупать боеприпасы. Сегодня это решение подтвердили. Совместная закупка артиллерийских снарядов для Украины должна ускорить и увеличить поставки снарядов, которые, как отмечали в Киеве, срочно необходимы для борьбы с Россией.

В пятницу, 17 марта, правительства ЕС все еще спорили о ключевых деталях из-за разногласий относительно того, как должен работать план, и отсутствия ясности относительно текущих уровней боеприпасов в запасах стран ЕС. После подписания соглашения, как писал Reuters, первые заказы по плану могут быть размещены до конца мая.

Правда, по данным The Financial Times, стремление Европы производить оружие для Украины сдерживается из-за нехватки взрывчатки, которая приведет к задержке усилий по увеличению производства снарядов на целых три года. В издании отмечают, что дефицитные поставки пороха, пластической взрывчатки и тротила привели к тому, что промышленность не может быстро удовлетворить ожидаемые заказы ЕС для Украины, независимо от того, сколько денег будет вложено.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».