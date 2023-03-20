Опубликовано фото гродненского дома, в котором вчера «ликвидировали» иностранца 20.03.2023, 19:10

Дом находится по улице Курчатова.

Фото многоэтажки с разбитым стеклом на одном из этажей напечатало в своем телеграм-канале издание Most. Источник этих фото не уточняется.

Информации о том, что вчера случилось в Гродно в доме по улице Курчатова, 5, пока совсем немного.

В видео, выложенном гродненскими пропагандистами, жители этого дома говорят достаточно лаконично о том, что они сами слышали и видели:

«Слышали взрыв. Как будто что-то с крыши упало такое железное. Потом приехали бусы, милиция», — рассказала женщина с ребенком.

Еще одна женщина, возвращаясь в тот день из костела, видела возле подъезда сотрудников милиции.

КГБ вчера ограничился громким сообщением, что «в ходе проведения специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию Республики Беларусь с целью совершения террористической акции, 19 марта 2023 года в Гродно на ул. Курчатова ликвидирован иностранный гражданин Л. Это лицо с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказало вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения КГБ, группа «А».

Также вчера стало известно о большом количестве силовиков возле дома председателя Гродненского облисполкома. Туда приехала милиция, службы разминирования с собаками. Никаких официальных комментариев по этому поводу не было.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».