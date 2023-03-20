В ИК № 1, где сидят Виктор Бабарико и Игорь Лосик, меняют руководителя 4 20.03.2023, 19:37

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Андрей Пальчик

Андрей Пальчик, который ранее руководил учреждением, больше не занимает эту должность.

В исправительной колонии № 1, где сидят Виктор Бабарико, Игорь Лосик и двоюродный брат Павла Латушко, меняют начальника. «Зеркалу» стало известно, что Андрей Пальчик, который ранее руководил учреждением, больше не занимает эту должность. Информацию нам сообщили два не связанных между собой источника.

— В начале марта в чате, где общаются родные осужденных, появилась информация, что Пальчик скоро не будет начальником ИК № 1, — говорит родственница одного из заключенных, который находится в этой колонии. — Про это рассказала одна из девушек, муж которой там сидит. Ей нужно было подписать у Пальчика заявление. Когда она к нему приехала, у начальника шло совещание. Она долго ждала. И в это время пообщалась со сторожем. Он сказал: «Вы выбрали лучший день. У Пальчика сегодня последний рабочий». Вроде бы это было 1 марта. После этого другие тоже стали писать в чате, что на свиданиях слышали от родных об уходе Пальчика. Через несколько дней появилась информация, что временно исполняющий обязанности начальника колонии теперь Вячеслав Журко. Он был его заместителем. Куда отчалил Пальчик — неизвестно. Некоторые писали, что, возможно, его перевели.

О том, что Андрей Пальчик больше не начальник ИК № 1, «Зеркалу» рассказал и экс-политзаключенный Александр Кабанов, который отбывал в этом учреждении часть срока.

— Где-то месяц назад Пальчика отправили начальником колонии-поселения, которая сейчас строится или реконструируется. В каком городе, не помню, — говорит Александр Кабанов. — Есть интересный нюанс: все думали, что Пальчик пойдет начальником УДИН по Витебску (речь об Управлении Департамента исполнения наказаний МВД по Витебской области. — Прим. ред.), то есть на повышение. А тут его отправляют в колонию-поселение, которая рангом ниже ИК.

По словам Александра Кабанова, сейчас обязанности начальника колонии временно исполняет Вячеслав Журко.

— При Пальчике он был заместителем начальника по оперативной и режимной работе, — отмечает собеседник.

С чем именно связан перевод Андрея Пальчика из ИК № 1, Александр Кабанов точно не знает. Одно из его предположений: в колонии было много нарушений и «не действовать было некрасиво».

Что говорят в колонии

В приемной начальника ИК № 1, куда журналисты позвонили как обычные граждане, чтобы записать на прием к руководству, сказали, что прием граждан сейчас проводит «исполняющий обязанности». Вопрос, работает ли еще Андрей Пальчик, оставили без ответа.

Чем известна ИК № 1

В понедельник, 20 марта, стало известно, что политзаключенный Игорь Лосик, который сейчас находится ИК № 1, пытался покончить жизнь самоубийством. По информации правозащитников, Игоря отправили в ШИЗО. Там он долгое время держал голодовку, а потом порезал себе руки и шею. Его отправили в медсанчасть.

Совершить суицид в ШИЗО этого учреждения пытался и экс-политзаключенный Александр Кабанов. Ранее в интервью «Зеркалу» он рассказывал, что его трижды отправляли в штрафной изолятор. В последний раз условия в камере оказались такими, что мужчина не выдержал и бритвенным станком порезал вены. Ему наложили 68 швов.

— Состояние было такое: либо выйду отсюда инвалидом, либо не знаю что, — вспоминал мужчина.

Об обстановке в колонии Александр Кабанов рассказывал так:

— Еще до приезда туда понимал, что это за место. Во время этапов я общался с людьми, которые уже побывали в колониях. Про «единицу» ходили самые мрачные слухи. Говорили, там вообще трэшак. Какой? Особо не объясняли. <…> Вообще, когда я только туда (в ИК № 1. — Прим. ред.) приехал, на меня сразу же составили акт за расстегнутые пуговицы. За ним в тот же день последовал второй: якобы количество фотографий, которые у меня были, не соответствует заявленному в описи. Затем меня поставили мыть унитазы. Я отказался — и меня на месяц закрыли в ШИЗО в одиночке.

Это не единственные случаи жестокого обращения в ИК № 1, которые стали известны. В феврале 2023-го один из читателей рассказал «Зеркалу» об инциденте с россиянином Николаем Хролом, который отбывал наказание в этом учреждении. По словам собеседника, заключенному сломали ключицу, а потом ее не лечили. «В итоге кость не так срослась и упирается в горло», — говорил он, добавляя, что в таком состоянии Николая заставляли работать. Знакомые мужчины тогда отправляли жалобы в СК, МВД, Генпрокуратуру и ДИН. Но на тот момент ответа от силовых ведомств не было.

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