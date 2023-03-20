В Каменецком районе в помещении пограничного контроля обнаружили труп военнослужащего

В Каменецком районе в помещении пограничного контроля обнаружили труп военнослужащего5
- 20.03.2023, 20:02
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19-летний рядовой был призван в октябре 2022 года.
Днем 20 марта в деревне Оберовщина Каменецкого района в помещении отделения пограничного контроля «Высоко-Литовск» обнаружен труп военнослужащего с признаками суицида, рассказали в Госпогранкомитете.
В ведомстве сообщили, что 19-летний рядовой был призван в октябре 2022 года и проходил службу в Брестской пограничной группе.
На месте обнаружения тела работает следственно-оперативная группа. Причины случившегося устанавливаются.