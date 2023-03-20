Ученые: Язык, на котором общается человек, влияет на мозг и его способности 1 20.03.2023, 20:29

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Исследование.

Ученые из Института когнитивных функций человека и мозга Макса Планка в Лейпциге нашли доказательства того, что речь, на которой мы говорим, влияет на наш мозг.

Это одно из первых исследований, которое показало различия между мозгами людей, имеющих разные родные языки, пишет Medical Xpress.

Ученые с помощью магнитно-резонансной томографии исследовали мозги носителей немецкого и арабского языков и обнаружили отличия в некоторых его частях.

Сравнив МРТ мозга 94 носителей разных языков, ученый Сюэху Вэй выяснил, что язык, на котором общается человек, моделирует связи в мозге, которые могут лежать в основе нашего мышления.

В ходе исследования носители немецкого языка показали более сильную связь в языковой сети левого полушария, чем носители арабского языка.

По словам ученых, такие выводы могут быть связаны со сложным синтаксисом немецкого языка, который, в частности, обусловлен свободным порядком слов.

«Связи в мозге модулируются обучением и окружающей средой в детстве, что влияет на обработку и когнитивное мышление в мозге взрослого человека. Наше исследование дает новое представление о том, как мозг адаптируется к когнитивным требованиям», — объяснил ученый Альфред Анвандер.

В будущем это исследование поможет ученым больше узнать о межкультурных отличиях людей.

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