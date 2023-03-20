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СБУ дронами уничтожила российские БМП и БТР

  • 20.03.2023, 20:34
  • 1,118
СБУ дронами уничтожила российские БМП и БТР

Видео.

Украинские спецназовцы использовали дроны и атаковали российские БТР и БМП, в результате чего вражеская техника была уничтожена вместе с оккупантами.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

«Россияне гибнут от ударов спецназовцев СБУ, даже убегая с позиций на бронетехнике. Еще два свеженьких примера работы FPV-дронов с кумулятивными зарядами», - говорится в сообщении.

На первом видео российский БТР возвращался с позиции пехоты на броне. Но в двигатель прилетел украинский дрон — он остался догорать на месте поражения с остатками оккупантов.

«Такая же участь постигла и российскую БМП, которая также осуществляла перемещение пехоты. Результат — прямое попадание дрона-камикадзе и обновление ежедневного списка уничтоженной вражеской техники», - добавили в СБУ.

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