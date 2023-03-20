Витебских десантников отправляют в леса
- 20.03.2023, 20:45
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Десантники отработают стрельбу из автоматов и гранатометов.
В Беларуси анонсировано бригадное тактическое учение, в котором с 20 марта участвует 103-я Витебская отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада. «В ходе учения отрабатываются вопросы перемещения подразделений между населенными пунктами, размещения на местности в лесных массивах», — сообщает Минобороны.
Подразделения бригады «будут выполнять тактические действия», в том числе использование беспилотников. Десантники отработают стрельбу из автоматов и гранатометов.