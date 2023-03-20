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Mercedes показала фото электрического внедорожника

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  • 20.03.2023, 20:56
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Mercedes показала фото электрического внедорожника

Машина сможет производить «танковый разворот».

Mercedes собирается выпустить электрический внедорожник Mercedes-Benz EQG до конца года, однако фотографии тестовой версии уже оказались в сети. Об этом сообщает Carscoops.

Электрическая версия «Гелендвагена» Mercedes, по традиции, сохранила «квадратный» дизайн, жертвуя аэродинамикой. Этот вопрос собираются решать другим путем, например отверстиями на крыльях и формой колес.

Но совсем без изменений не обошлось. К примеру, в боксе на задней части машины находится не запасное колесо, как у модели с ДВС, а система зарядки.

Mercedes-Benz EQG работает на четырех электродвигателях (по одному на каждое колесо). Их мощность не называют. В Mercedes говорят, что внедорожник будет иметь «огромную тяговую силу и управляемость». Машина сможет производить «танковый разворот», когда колеса вращаются в противоположных направлениях, заставляя автомобиль вращаться на месте.

Характеристики батарей тоже не известны. Однако в Mercedes упомянули, что компания собирается выпустить модель с увеличенным запасом хода.

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