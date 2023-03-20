Украинские военные сбили два российских беспилотника «Supercam S350»1
- 20.03.2023, 21:15
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БПЛА были сбиты в Николаевской области.
Украинские военные в понедельник, 20 марта, во время разведки ликвидировали два российских разведывательных беспилотника «Supercam S350» в Николаевской области.
Об этом пишет Charter97.org со ссылкой на Воздушное командование «Юг».
По данным ведомства, дроны были уничтожены в период времени с 16:00 до 16:30.
«Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» уничтожены два российских разведывательных беспилотника «Supercam S350», - говорится в сообщении.
Как рассказали военные, данные беспилотники используются для аэрофотосъемки с целью создания высокодетальных цифровых карт. Кроме этого, с их помощью проводят дистанционный воздушный мониторинг местности и объектов.