Российский оккупант пожаловался на своего сына-фашиста, которого могут выгнать из школы 20.03.2023, 21:30

Перехват.

Российский военный, который сейчас находится в Славянском районе, разговаривал с сыном. Тот в школе вместе с друзьями после уроков кричал «Хайль, Гитлер».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

Поговорить кафира с сыном попросила его учительница. Россиянин договорился с женой, чтобы та включила детям российский пропагандистский фильм «Освобождение» о Второй мировой войне.

«Он сегодня первый в списках в школе пропагандировал фашизм: кричал «Хайль Гитлер», выходил из класса с поднятой рукой», – рассказала его жена.

Кроме этого, россиянин пожаловался на командование, которое проводит обыск посылок. Из них уносят алкогольные напитки и выливают жидкость. Также подразделение оккупанта около недели не могли снабдить питьевой водой.

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