Где сейчас известный спортивный комментатор Новицкий 9 20.03.2023, 21:38

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Владимир Новицкий

Знаменитый комментатор пытался вернуться на «Беларусь 5», но не смог.

Голос Владимира Новицкого знает каждый белорус, более-менее наблюдавший за спортом в последние лет 30. Чем сейчас занимается самый прославленный из комментаторов на белорусском спортивном телевидении?

Владимир Новицкий попал в спортивную журналистику еще в конце 70-х и оставался в профессии 38 лет. За это время харизматичный Новицкий, инженер по образованию, поработал на тринадцати Олимпиадах, чемпионатах мира по футболу и хоккею и множестве других больших турниров.

Ради профессии Новицкий за несколько месяцев выучил белорусский язык и комментировал спорт в том числе по-белорусски. Но однажды его обвинили в доносительстве.

Ближе к концу 2010-х за мэтром, как называли этого комментатора, стали замечать оговорки. Например, он мог рассказывать зрителям о хоккеистах, которые почему-то выходят на футбольное поле, или о футболисте, который якобы играет в матче, хотя на самом деле он спокойно сидит на скамье запасных. Однако к Новицкому и его работе относились с уважением.

В 2019-м 65-летний комментатор ушел на пенсию. Чем он занимался впоследствии?

Как стало известно «Нашай Ніве», Новицкий долго боролся с тяжелой болезнью. Затем знаменитый комментатор пытался вернуться на «Беларусь 5», но не смог договориться об этом с руководством канала.

Однако и в такой ситуации комментатор не остался без работы. Новицкий имеет давнюю любовь к белорусскому пляжному футболу, и сейчас, на пенсии, он продолжает комментировать пляжнофутбольные игры вживую. А 17 марта Новицкий и вовсе породнился с федерацией пляжного футбола — звезду спортивного телевидения выбрали одним из членов исполкома этого объединения.

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