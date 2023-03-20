В Польше появится первый постоянный гарнизон Вооруженных сил США 1 20.03.2023, 21:54

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Гарнизон в Польше станет восьмым постоянным гарнизоном вооруженных сил США в Европе.

Первый постоянный гарнизон Вооруженных сил США появится в Польше. 21 марта состоится церемония превращения региональной группы поддержки в гарнизон армии США в Польше.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны Польши и RFM24.

Отмечается, что гарнизон армии США в Польше станет восьмым постоянным гарнизоном вооруженных сил США в Европе и первым постоянным гарнизоном американских войск в Польше.

«Подразделение создается благодаря решению президента США в 2022 году и будет заниматься инфраструктурным обеспечением американских солдат, дислоцированных в Польше. В задачи гарнизона также будет входить руководство и управление передовыми форпостами американских войск в Польше», - заявили в Минобороны.

Лагерь Костюшко — название передового командования Пятого армейского корпуса США, действующего в городе Познань с 2020 года. Его основной задачей является координация действий и надзор за сухопутными войсками США в Европе, оперативное планирование, а также сотрудничество и синхронизация сил США с войсками других стран НАТО.

«Командование играет ключевую роль в интеграции дислоцированных в Польше американских войск и синхронизации их взаимодействия с нашими вооруженными силами», - добавили в Минобороны.

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