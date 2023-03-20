Предприниматель: Соседи, которые 30 лет назад жили хуже белорусов, уже давно нас обогнали и ушли в далекий отрыв 2 20.03.2023, 22:04

2,124

Николай Лысенко

Режим уже несколько десятков лет безуспешно стремится к сакральным «по 500».

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко назвал одной из ключевых задач социально-экономического развития на 2023 год «решение важнейших вопросов, которые волнуют население»: рост доходов, проблемы ЖКХ, дороги, здравоохранение. Но, хотя в ноябре прошлого года средняя зарплата продемонстрировала рекордный взлет, нарисованное благополучие то и дело расходится с реальной картинкой.

Очередное тому доказательство — 55-е место, которое в начале 2023 года заняла Беларусь в рейтинге из 67 стран по размеру минимальной зарплаты. Из всех стран-соседей обогнать с показателем $189 удалось только воюющую Украину. Где же тут «растущая экономика» и «успешное преодоление санкций»?

Можно ли считать успешной отечественную экономическую модель, которая уже несколько десятков лет стремится к сакральным «по 500» (но большинство белорусов на руки этой суммы не получает), «Филин» обсудил с предпринимателем и бывшим госчиновником Николаем Лысенковым.

— В Беларуси действительно экономика потихоньку растет, что-то улучшается, укрепляется — но все это идет такими маленькими темпами, что соседи, которые 30 лет назад жили хуже белорусов, уже давно нас обогнали и ушли в далекий отрыв, — говорит бизнесмен. — Да, в Беларуси минимальная зарплата на $40 выше, чем в Украине— но это при том, что в Украине идет война. И не год, а девять лет — с 2014 года страна находится в состоянии войны.

Представляете, если бы те $5 миллиардов, которые Украина тратила на войну на Донбассе, вливались в экономику — это было бы почти $50 миллиардов дополнительных вливаний в экономику, и у них тоже было бы все намного прекрасней, чем у нас.

Выстроенная белорусскими властями командная экономика, отмечает собеседник «Филина», очевидно тормозит развитие страны — и Беларусь, по сравнению с соседями, является беднейшей страной в регионе.

— По официальной статистике, 3,9% населения Беларуси находятся за чертой бедности, то есть, имеют среднедушевой доход ниже 339 рублей бюджета прожиточного минимума. За процентами стоят живые люди — больше 360 тысяч белорусов. Это много или мало?

— В Беларуси статистика — дело относительное. Она показывает то, что хотят чиновники, и верить этим цифрам можно с натяжкой.

Николай Лысенков обращает внимание на другую проблему:

— Среди тех 3,9% населения, которые официально живут за чертой бедности, немало тех, кто получает доход незаконно. Люди оформлены как ремесленники или входят в базу тунеядцев, но фактически зарабатывают достойные деньги. Просто эти деньги нигде не отражаются — к сожалению, в нашей стране невыгодно платить налоги.

В странах-соседках Беларуси, подчеркивает предприниматель, практически нет контролирующих органов по сравнению с тем контролирующим аппаратом, который создан в Беларуси.

— В той же Польше нет столько проверяющих и контролеров, просто система создана так, что люди заинтересованы платить налоги в бюджет, а не скрывать свои доходы и изобретать схемы по обходу.

Простой пример: пару месяцев назад Лукашенко возмутился зарплатами топ-менеджеров в крупных торговых сетях — мол, получают по 10-11 тысяч рублей. И это уже все, беда. На самом деле, ничего такого нет в том, что топ-менеджер получает $4000 — в Польше специалист не будет работать на такой должности за эти деньги. Многие простые работяги на стройках столько зарабатывают.

В белорусской системе люди боятся показывать высокие доходы: покажешь — тут же скажут, ну-ка, поделись. И никого не волнует, что топ-менеджер, с соответствующим образованием, опытом, квалификациями — один на сотни тысяч человек, и если он десятилетиями рос до этой должности, то, соответственно, и должен получать достойную зарплату.

Куда больше пользы, по мнению бизнесмена, может принести не «урезание» доходов топ-менеджеров, а значительное сокращение числа контролеров, в том числе налоговых и надзорных органов, ОБЭП — «нагрузка на бюджет сразу уменьшится только за счет зарплат, средств на их содержание»:

— А если мотивировать людей не занижать доходы и платить налоги, то получится двойная польза: и поступлений в бюджет больше, и затрат меньше, как, например, у наших северных соседей, в странах Балтии и Польше.

— Если вернуться к минимальным доходам, вот удивительное в свежих новостях. В Минске городские власти придумали, как контролировать работу дворников — им на смартфоны установят трекер, который будет отслеживать, где находится работник.

Выходит, деньги то, чтобы закупить смартфоны и установить слежку за работниками, в городском бюджете есть, а на то, чтобы банально повысить дворникам зарплаты — нет?

— На ставку дворник будет получать примерно $200, а дешевый смартфон стоит $100, да и покупается не каждый месяц — на год-два-три его хватит, один дворник поменяется — другому этот смартфон перейдет. Так что на самом деле, это не так уж дорого по деньгам.

Но дворники — лишь один из примеров.

В экономике Беларуси около миллиона человек не нужны. Они занимают должности и рабочие места просто для того, чтобы их не выгнали на улицу и не было голодных бунтов. И таких людей множество на госпредприятиях, в том числе в коммунальных службах.

Поднимать им зарплаты — не обосновано экономически, сократить штат в два раза и повысить зарплату оставшимся — а остальных куда?

К сожалению, наша экономика развивается очень медленно. Для того, чтобы создать миллион новых, востребованных рабочих мест, нужны десятки миллиардов долларов, которых в стране нет. А внешние инвесторы боятся к нам идти — вспомним принятые в прошлом году законы, которые запрещают иностранным инвесторам продавать свои акции, реорганизовывать компании, выходить из бизнеса.

К тому же из-за санкций Беларусь стала очень неинтересной в экономическом плане, и зарубежный капитал не идет к нам.

Власти вынуждены сохранять имеющиеся, а по сути, лишние рабочие места, просто чтобы люди не остались без работы и не выходили на улицы. Нашли другой способ — мы видим продолжение тенденции, когда на предприятиях сокращают политически неугодных: тех, кто был замечен в акциях протеста, кто поставил свою подпись «не за того кандидата» — мол, езжайте-ка вы лучше на Запад, а нам тут спокойней будет житься.

Тех же, кто за режим или хотя бы условно нейтрален, держат на работе, чтобы они ценили даже $200 зарплаты и боялись даже рот открывать, потому как иначе и этого не будет.

Такая «стабильность», констатирует Николай Лысенков, с экономическим развитием не имеет ничего общего, а является синонимом застоя:

— Мы топчемся на месте и пытаемся построить ту модель, которая была в Советском Союзе. Потому что лучшие годы жизни Лукашенко прошли в 80-е, и ему очень хотелось вновь создать ту систему, изменить ее под себя. Сегодня мы фактически и имеем Беларусь образца 1980-х, лишь несколько модернизированную.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».