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Болгария прекратила отправку почты в Беларусь

  • 20.03.2023, 22:15
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Болгария прекратила отправку почты в Беларусь

В чем причина.

Почта Болгарии временно приостановила прием отправлений для пересылки в Беларусь и Россию, сообщает сайт ведомства. Это объяснили снижением транспортных мощностей.

— Почта Болгарии информирует своих клиентов о том, что с 21 марта 2023 года временно приостанавливает прием всех видов отправлений в Россию и Беларусь в связи с сокращением транспортных мощностей, приведшим к скоплению почты в транзитном аэропорту, — говорится в сообщении.

Как только прием отправлений будет восстановлен, клиентов об этом уведомят.

Напомним, почта Болгарии один раз уже прекратила прием почты и посылок в Беларусь и Россию — это произошло 25 февраля прошлого года, после начала войны в Украине. Правда, 12 июля 2022 года прием возобновился — исключение составляли только курьерские (EMS) отправления на территорию Беларуси, то есть экспресс-доставка посылки курьером прямо в руки адресату.

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