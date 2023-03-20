На севере Крыма раздались взрывы
- 20.03.2023, 22:18
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РФ подняла самолеты.
В понедельник, 20 марта, в Джанкое (Крым) раздался взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
«Сообщают, что в Джанкое взрыв», - говорится в сообщении.
Отмечается, что местные жители увидели дрон перед взрывом.
«А перед этим под Евпаторией самолеты разлетались туда-сюда, туда-сюда», - пишут в Telegram-канале.
Официальной информации о причинах взрыва нет.
«Крим.Реалії» сообщает, что в Джанкое раздались повторные взрывы. Российские власти и военные ситуацию пока не комментируют.