На севере Крыма раздались взрывы 20.03.2023, 22:18

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РФ подняла самолеты.

В понедельник, 20 марта, в Джанкое (Крым) раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

«Сообщают, что в Джанкое взрыв», - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители увидели дрон перед взрывом.

«А перед этим под Евпаторией самолеты разлетались туда-сюда, туда-сюда», - пишут в Telegram-канале.

Официальной информации о причинах взрыва нет.

«Крим.Реалії» сообщает, что в Джанкое раздались повторные взрывы. Российские власти и военные ситуацию пока не комментируют.

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